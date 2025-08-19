গাংনীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৩৯ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৩৯ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে কাজীপুর সীমান্তের ১৪৭ পিলার কাছে ৩৯ বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।
কাজীপুর বিজিবি ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার কাইযুম হোসেন জানান, অবৈধ উপায়ে ভারতে থাকা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ৩৯ জন নারী ভারতের কারাগারে ছিল। কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওই দেশের পুলিশের মাধ্যমে বাংলাদেশীদের বিজয়পুর বিএসএফ ক্যাম্পে হস্তান্তর করে।
পরে বিএসএফ ও বিজিবির পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নারীসহ ৩৯জন বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিজিবি ও বিএসএফ এর মাধ্যমে হস্তান্তরকৃত ৩৯ পুলিশের হাতে হস্তান্তর করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।