গাংনীতে পরীক্ষা বর্জন: প্রধান শিক্ষকের উস্কানিতে সহকারী শিক্ষকদের মানববন্ধনের অভিযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
৩ দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়া এবং সম্প্রতি তিন শিক্ষক নেতাকে শোকজ নোটিশ জারির প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা দ্বিতীয় দিনের মতো ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করেছ।
বৃহস্পতিবারের বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রেখে উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে।এ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সহকারী শিক্ষকদের মানববন্ধনে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গাংনী উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও পলাশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আখতারুজ্জামান বকুলের বিরুদ্ধে।
জানা গেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা বন্ধ রেখে সহকারী শিক্ষকরা উপজেলা চত্বরে মানববন্ধনে অংশ নেন, যেখানে বকুলের উপস্থিতি ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও পলাশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আখতারুজ্জামান বকুল বলেন, উপজেলা চত্বরে কোনো ধরনের মানববন্ধন হয়নি। বরং শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে ফেরাতে আমার কমিটির পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম।
অন্যদিকে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র অভিযোগের বিষয়ে বলেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য যাচাই করে আমরা আখতারুজ্জামান বকুলের ইন্ধনের সত্যতা পেয়েছি। বিষয়টি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।