বুধবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে পল্লী বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনা : অতিরিক্ত বিল আদায়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে পল্লী বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনা : অতিরিক্ত বিল আদায়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫ ৫:৫৩ অপরাহ্ণ

সাহাজুল সাজু :

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের স্টাফদের খামখেয়ালিপনায় বিদ্যুত বিল দ্বিগুন দিকে হচ্ছে গ্রাহকদের। গাংনী জোনাল অফিসের স্টাফ দ্বারা জুলাই ও আগস্ট মাসে আবাসিক বিদ্যুৎ বিল দ্বিগুন প্রস্তুত করে। যার ফলে ১মাসে গ্রাহকদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হচ্ছে,এমন অভিযােগ করেছে ভূক্তভােগীরা।

পল্লী বিদ্যুত সমিতির গাংনী জােনাল অফিস সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলায় প্রায় এক লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক রয়েছে। এর মধ্যে গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় ৪২ হাজার গ্রাহক,ও বামন্দী এরিয়া অফিসে ৪৫ হাজার গ্রাহক।

এসকল গ্রাহকদের কাছ থেকে ১ মাসে অতিরিক্ত বিল হিসেবে আদায় করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এ সকল টাকা, ডিজিএম এর ব্যক্তিগত একাউন্টে জমা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভূক্তভােগীরা। এদিকে,মিটার রিডার ও বিল প্রস্তুতকারী এবং বিলিং এ্যাসিস্টেন্টদের বিরুদ্ধে ভূঁতুড়ে বিল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ঝোড়পাড়া গ্রামের গ্রাহক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আমার মিটার নং ৮৫২৪৪, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমাসে ৩ শত টাকা, থেকে ৪ শত টাকার উপরে বিল আসেনা। সেখানে জুলাই মাসের ৪ শত টাকার জায়গায় ৩৬০০ টাকা এসেছে। আমার মত এলাকার সকল মিটারের বিদ্যুৎ বিল দ্বিগুন প্রস্তুত করে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এই সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এলাকার অধিকাংশ গ্রাহক বিদ্যুৎ সম্পর্কে অবগত না। অফিস থেকে যে বিল করে দেয়া হয় সেটাই তারা পরিশোধ করে। এব্যাপারে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক জানান, আমার গ্রামের প্রায় ১০০ জন গ্রাহক এসে অভিযোগ করেছেন। তাদের অভিযােগ, গত জুলাই মাসের তুলনায়, আগস্ট মাসে দ্বিগুন বিল প্রস্তুত করা হয়েছে । যাদের বিল আসতাে ১ হাজার টাকা। সে জায়গায় বিল এসেছে ৭ হাজার টাকা। আবার কারাের কারাের ৭০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা বিল এসেছে। আগস্ট মাসের বিল নেওয়া বন্ধ রেখে ,ঘটনাটি তদন্তপূর্বক পরে বিল নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।

উপজেলার রায়পুর গ্রামের গ্রাহক সন্নাসী দাস জানান,আমি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষ। আমার বিদ্যুত লাইনের মিটার নং-০০১০৩৮৩০। আমি দীর্ঘদিন যাবত গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় বিদ্যুত ব্যবহার করে আসছি। আমার প্রতি মাসেই গড়ে ৫ শ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা করে বিল করা হয়ে থাকে। কিন্তু আগষ্ট মাসে ৩ হাজার টাকা বিল দেখে আমি হতবাক।

স্থানীয় লোকজনের পরামর্শে গাংনী পল্লী বিদ্যূত অফিসের ডিজিএমকে বিষয়টি অবহিত করলে, তিনি বলেছেন,মিটারের রিডিং অনুপাতে বিল ঠিক আছে। আপনি একবারে দিতে না পারলে আস্তে আস্তে বিল পরিশোধ করবেন। এদিকে,বিষয়টির সুরাহা করতে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ভূক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। এরকম ভূতুড়ে বিলের অভিযোগে অসংখ্য গ্রাহকের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এব্যাপারে গাংনী জােনাল অফিসের ডিজিএম বিজয় চন্দ্রকুন্ডুর নিকট অতিরিক্ত বিল আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার অফিসের মিটার বিল রিডিং করার সময় আমাদের স্টাফদের ভূল হতে পারে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবো। ইতিমধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। অতিরিক্ত বিল করা হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,একবারে না দিতে পারলে প্রতি মাসে এটা পরিশোধ করবে। পরের মাসে ঠিক হয়ে যাবে।

এঘটনা নিয়ে সংবাদ না লেখারও অনুরোধ করেন তিনি। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, এমন ঘটনায় আমাদের কাছে কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। যদি কোন গ্রাহক অভিযোগ করে তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ট্রলির ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

মেহেরপুরে গোল্ডকাপ ফুটবলে ১ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের...

মেহেরপুরে ক্লিনিকের অনিয়মে জরিমানা

মেহেরপুরের শোলমারি মাঠ থেকে অজ্ঞাত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী...

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন