বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৮, ২০২৫ ৬:০১ অপরাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী রামদেবপুর গ্রামে পানিতে ডুবে নাফিজ হােসেন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশু নাফিজ ওই গ্রামের ভাসান আলীর ছেলে।

শুক্রবার দুপুরের দিকে রামদেবপুর চার রাস্তার মোড় এলাকায় পুকুরের পানিতে ডুবে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, নাফিজ প্রতিদিনের মতাে শুক্রবার সকালে খেলার উদ্দেশ্য বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় তার বাবা-মা খোঁজাখুঁজি করতে বেড়ায়। এক পর্যায়ে রামদেবপুর চার রাস্তার মোড়ের কাছে একটি পুকুরের পানিতে নাফিজকে মৃত অবস্থায় ভাসতে দেখে। ধারণ করা হচ্ছে,নাফিজ পুকুরপাড়ে খেলতে গিয়ে অসাবধানবশত সে পুকুরে পড়ে পানিতে ডুবে মারা যায়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।


