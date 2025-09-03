গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে পানিতে ডুবে মুরসালিন (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশু মুরসালিন ওই গ্রামের মন্ডল পাড়ার আলাউদ্দীনের ছেলে। বুধবার বিকেলের দিকে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, মুরসালিন দুপুরের দিকে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। গােসল করার এক পর্যায়ে অসাবধানতাবশত সে পানিতে তলিয়ে যায়। পরে তাকে প্রতিবেশীরা পুকুরের পানিতে দেখে। এসময় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক মুরসালিনকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কাউছার আলী।