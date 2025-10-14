গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ানুর (৬) নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশু ইয়ানুর একই উপজেলার চরগোয়ালগ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।
মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ার একটি পুকুরে ডুবে সে মারা যায়।
স্থানীয়রা জানান, ইয়ানুর এর বাবা একজন ভ্যানচালক। বাবা
জিয়ারুল বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ার একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন। সকালের দিকে শিশু ইয়ানুর খেলা খেলতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। ইয়ানুরের বাড়ি ফিরতে দেরী হওয়ায় তার মা ও প্রতিবেশীরা খুঁজতে বের হয়। খোঁজাখুজির এক পর্যায়ে ইয়ানুরকে বাড়ির পাশে একটি পুকুরের পানিতে ভাস দেখে। এসময় প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে
স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিলে,কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।