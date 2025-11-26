বুধবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নভেম্বর ২৬, ২০২৫ ১:১১ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে আইমান আলী (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশু আইমান জেলার গাংনী উপজেলার ধানখােলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামের বশির মীরের ছেলে।

বুধবার সকাল ১১টার দিকে আইমানকে বাড়ির পাশে একটি পুকুর থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা। পরে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে,কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘােষণা করেন।

স্থানীয়রা জানান,বুধবার সকালের দিকে আইমান খেলা করতে বাড়ি থেকে বের হয। পরে প্রতিবেশীরা তাকে একটি পুকুরের পানিতে ডুবতে দেখে। এসময় আহত আইমানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়। এসময় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘােষণা করেন।




