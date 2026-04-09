বৃহস্পতিবার, ৯ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে পানি নিষ্কাশনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে ৫ জন আহত

এপ্রিল ৯, ২০২৬ ২:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী খাসমহল গ্রামে বাড়ির উঠানে পানি নিষ্কাশনকে কেন্দ্র করে দু,পক্ষের লােকজনদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নারীসহ ৫জন আহত হয়েছেন। উভয়পক্ষের আহতরা হলেন-খাসমহল গ্রামের সাফিরুল ইসলাম,ছমিরুল ইসলাম, ঝর্ণা খাতুন, সাহাদুল ইসলাম ও তামিম।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে খাসমহল গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান,সাহাদুলের বাড়ির পানি আসে প্রতিবেশী সাফিরুলের বাড়ির সীমানায়। ওই পানি নিষ্কাশনের জন্য সাহাদুলকে বলতে যান সাফিরুল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে দুপক্ষের লােকজনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।
সংঘর্ষে আহত হন নারীসহ ৫জন। প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।




