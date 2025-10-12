গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযােগ; সালিসের টাকা গায়েব

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে একই গ্রামের কামরুল ইসলামের ছেলে মুন্নার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই রাতে মুন্না প্রাচীর টপকে প্রবাসী স্ত্রীর ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করে। পরে চিৎকার শুনে ওই নারীর শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছুটে এসে মুন্নাকে হাতেনাতে আটক করে। এরপর স্থানীয় প্রভাবশালী ও সমাজপতিদের হস্তক্ষেপে ঘটনাটি সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়।
পরের দিন শুক্রবার সকালে ইউপি সদস্য ও কয়েকজন গ্রাম্য নেতার উপস্থিতিতে একটি ইটভাটা অফিসের সামনে তথাকথিত সালিশের আয়ােজন করা হয়। সালিসে ধর্ষক মুন্নাকে মুক্তি দেওয়া হয়। জানা গেছে, মুন্না সমাজপতিদের হাতে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় “রেহাই” পায়।
অন্যদিকে, ধর্ষণের শিকার প্রবাসীর স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় সমাজপতিদের চাপে। ইউপি সদস্য আজিজুল হক জানান,ধর্ষিত নারীকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল, এজন্য তাকে তালাক দেওয়া হয়েছে।
তবে ভূক্তভোগী প্রবাসীর স্ত্রী জানান, আমাকে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি। সমাজপতি ও পুলিশ মিলে আমার সঙ্গে অবিচার করেছে। আমি ন্যায়বিচার পাইনি।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল ঘটনাস্থলে গেলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ধর্ষক মুন্নাকে আইনের আওতায় না এনে বরং টাকার বিনিময়ে বিষয়টি ম্যানেজ করে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
পীরতলা গ্রামের সমাজ সেবক শাহ আলম জানান, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ঘটনা ঘটার পরপরই আমরা সেখানে উপস্থিত হই। ঘটনাটি গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ও ভবানীপুর ক্যাম্পে এসআই আব্দুল করিমকে জানানো হয়। ভবানীপুর ক্যাম্পের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। পরে স্থানীয় পর্যায়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালে এসআই তার দল নিয়ে ভবানীপুর ক্যাম্পে ফিরে যান।
ঘটনার বিষয়ে কাজীপুর বর্ডার পাড়ার ইউপি সদস্য আজিজুল হক জানান, শুক্রবার নামাজ পড়ে ধর্ষণের বিষয়টি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় নিষ্পত্তি হয়েছে। টাকাগুলো ধর্ষিতার বাবার বন্ধু কাজীপুর মধ্যপাড়ার নুর বক্সের ছেলে সাইফুল ইসলামের নিকট গচ্ছিত রয়েছে।
আগামী দুই মাস পর টাকাগুলো প্রবাসের স্ত্রীকে দেওয়া হবে। ধর্ষণ করল মুন্না আর শাস্তি পেল প্রবাসীর স্ত্রী।
পীরতলা গ্রামের ইউপি সদস্য মোহন আলী জানান, ঘটনাটির বিষয় নিয়ে উভয়পক্ষ শুক্রবার বসা হয়েছিল, স্ট্যাম্পের স্বাক্ষর নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে অমীমাংসিত ভাবে বিষয়টি শেষ হয়ে গেছে। পরে প্রবাসের স্ত্রীর লোকজন এখান থেকে চলে যায়। তারপর কি ঘটেছে এ বিষয়ে আমার জানা নাই।
এ বিষয়ে ভবানীপুর ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিমের সাথে জানতে চাইলে, তিনি তার উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে জানান, তিনি ঘটনাস্থলে যাননি। এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।
ঘটনার বিষয়ে গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, ওই ঘটনার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। প্রবাসীর স্ত্রীকে তিনি গাংনী থানায় এসে অভিযোগ করার পরামর্শ দেন।
এদিকে,অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের বিচার কি সমাজপতিরা করতে পারেন?
শনিবার সরেজমিনে গেলে জানা যায়, অভিযুক্ত ধর্ষক মুন্না পলাতক রয়েছেন।
এলাকাবাসী দাবি, ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত করে ধর্ষক মুন্না এবং যারা বিচার প্রক্রিয়া বানচাল করেছে, সেই সব সমাজপতিদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হউক।ল