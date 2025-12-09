মঙ্গলবার, ৯ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন

ডিসেম্বর ৯, ২০২৫ ৮:৩০ অপরাহ্ণ

সাহাজুল সাজু :

মেহেরপুরের গাংনীতে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের রবি মৌসুমের প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় বোরো উফসী ও বোরো হাইব্রিড ধান বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় বীজ ও সার বিতরণের আয়োজন করে।
মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষের সামনে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কৃষি প্রণোদনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ইমরান হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার কামরুল হাসান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক আব্দুস সাত্তার, গাংনী মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আবদুল্লাহ আল মাসুম, উপজেলা কৃষি অফিসের স্টাফ সেলিম রেজা প্রমুখ।

এ এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র সাংবাদিক আমিরুল ইসলামসহ উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ ও উপকারভোগী কৃষক কৃষাণীবৃন্দ ।
উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে,উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৭০০ জন কৃষকের মাঝে কৃষক প্রতি ২ কেজি উফসী জাতের ধান বীজ, ডিএপি ১০ কেজি, এমওপি ১০ কেজি সার এবং, ৩৭৫ জন কৃষক প্রতি ২ কেজি করে বোরো হাইব্রিড ধান বীজ,ডিএপি সার ১০ কেজি, এমওপি সার ১০ কেজি বিতরণ করা হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা এই ধান বীজ সঠিক পদ্ধতিতে রোপন করলে, ফসল বেশী হবে। বীজ তলাতে ৪০ দিনের বেশী রাখবেন না।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের জরীপ ও তালিকা অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সরকারী এসব প্রণোদনা বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা ভাবে প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত কৃষকদের মাঝে এসব সরকারিভাবে বিনামূল্যে বিতরণকৃত উপকরণ যেন সঠিকভাবে বিতরণ করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকতে কৃষি বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেনএবং মনিটরিং করার জন্য পরামর্শ দেন তিনি।




