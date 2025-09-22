গাংনীতে ফেনসিডিলসহ যুবক আটক

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে ৪৫ বােতল ফেনসিডিল লিপন হোসেন (৩৭) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত লিপন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তেকালা গ্রামের পশ্চিমপাড়ার ফরজ আলীর ছেলে।
সোমবার সকালের দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজার এলাকা অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। এসময় ৪৫ বোতল ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়।
গাংনী থানা পুলিশের এসআই শিমুল বিশ্বাস জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজার এলাকায় অভিযান চালানাে হয়। অভিযানের সময় এক যুবক তার ব্যবহৃত মােটরসাইকেলের সাথে পেঁচানাে অবস্থায় ফেনসিডিল পাঁচার করছিল। এসময় ৪৫ বােতল ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়। সেই সাথে তার মােটরসাইকেলটিও জব্দ করা হয়েছে।