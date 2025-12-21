রবিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে ফ্রিজের মাংস বিক্রির অপরাধে জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে ফ্রিজের মাংস বিক্রির অপরাধে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২১, ২০২৫ ৫:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে ফ্রিজে রাখা গরুর মাংস বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাংস বিক্রেতাকে জরিমানা করা হয়েছে। সেই সাথে মাংস জব্দ করে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে।

রবিবার সকালে গাংনী উপজেলা শহরের কাথুলী মােড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গাংনী বাজারের কাথুলী মোড়ে মাংস বিক্রেতা মোহাম্মদ আলী গতকালের জবাই করা গরুর মাংস ফ্রিজে রেখে তা রবিবার সকালের দিকে টাটকা মাংস বলে বিক্রি করছিলেন। এমন গােপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালিব আলী সেনাবাহিনীর একটিদল দল সাথে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। মাংস বিক্রেতা ফ্রিজে রাখা মাংস বিক্রির বিষয়টি স্বীকার করেন। এসময়

ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫৩ ধারা অনুযায়ী মাংস বিক্রেতা মােহাম্মদ আলীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও মাংস জব্দ করে তা বিনষ্ট করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের ভেটেনারী সার্জন আরিফুল ইসলাম, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা এডভোকেট কামরুল হাসানের পক্ষে...

মেহেরপুরে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানো

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র...

গাংনীর সীমান্তবর্তি মাঠ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর জেলা কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত