গাংনীতে বজ্রপাতে স্কুল ছাত্র নিহত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া-ধলার মাঠে বজ্রপাতে জহুরুল ইসলাম (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। নিহত জহুরুল তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী সহড়াতলা গ্রামের ভিটাপাড়ার হাসমত আলীর ছেলে। এবং স্থানীয় করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র।
মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে আকাশে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে জহুরুল তেঁতুলবাড়ীয়া-ধলার মাঠে নিজ পাট ক্ষেত কাটছিল। এ সময় আকস্মিক ভাবে বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে তার শরীরে আঘাত করলে,মারাত্বক ভাবে আহত হয়। এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মাঠের কৃষকরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথেমধ্যে মৃত্যু হয়।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।