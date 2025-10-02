বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের দাফন সম্পন্ন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের দাফন সম্পন্ন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২, ২০২৫ ৮:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক কন্যা শিশুটির দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাদ জোহর মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

জানাজায় জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার আমানুল্লাহ আমান, উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম মাওলানা মিনারুল ইসলামসহ স্থানীয়রা অংশ নেন।

গত মঙ্গলবার সকালে গ্রামের একটি বাঁশঝাড় থেকে নবজাতকটিকে উদ্ধার করে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখার পরও বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে তার মৃত্যু হয়।

উদ্ধারের পর শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে সবার আশার পরিসমাপ্তি ঘটে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে শিশুটির অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতের সংসদ প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের...

মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু...

গাংনীতে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয়...

আমঝুপিতে অসহায় হিন্দু পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতক নেই...