গাংনীতে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক কন্যা শিশুটির দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাদ জোহর মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।
জানাজায় জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার আমানুল্লাহ আমান, উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম মাওলানা মিনারুল ইসলামসহ স্থানীয়রা অংশ নেন।
গত মঙ্গলবার সকালে গ্রামের একটি বাঁশঝাড় থেকে নবজাতকটিকে উদ্ধার করে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখার পরও বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে তার মৃত্যু হয়।
উদ্ধারের পর শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে সবার আশার পরিসমাপ্তি ঘটে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে শিশুটির অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।