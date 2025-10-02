বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতক নেই আর…

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২, ২০২৫ ১১:১১ পূর্বাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

অবশেষে থেমে গেল একটুকরো ফুলের মতো নবজাতকের জীবন। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই কন্যাশিশুটি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর ২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. সাউদ কবির শিশুটির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে শিশুটির নিউমোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জটিলতার কারণে তার মৃত্যু হয়।

এর আগে গত মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে পুরাতন মটমুড়া গ্রামের দক্ষিণপাড়া গোরস্থান সংলগ্ন সড়কের পাশে বাঁশবাগান নবজাতকটিকে উদ্ধার করে পুলিশ ও স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পথচারীরা প্রথমে কান্নার শব্দ শুনে বিষয়টি নিশ্চিত হন। পরে খবর পেয়ে পুজা মণ্ডপে দায়িত্ব পালনরত আনসার ভিডিপি সদস্য ইমরান হোসাইন শিশুটিকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ফারুক হোসেন প্রাথমিক চিকিৎসা দেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন।

স্থানীয়দের ধারণা, লোকলজ্জার ভয়ে অবৈধ সম্পর্কের ফল হিসেবে জন্মানো নবজাতকটিকে ফেলে গেছে তার জন্মদাতা। অথচ পৃথিবীতে আসার পরই প্রথম শ্বাসের জন্য লড়াই করা সেই অবুঝ শিশুটি পেল না বাঁচার সুযোগ।

এভাবেই হারিয়ে গেল একটি নির্দোষ প্রাণ—যার আসলে পৃথিবীকে রাঙিয়ে তোলার কথা ছিল।



