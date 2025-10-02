গাংনীতে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন গাংনী উপজেলার উদ্যোগে এক শিক্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার চৌগাছা দারুল ইয়াতীম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।
কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি ও ঢাকা মডেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মেহেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি ও এ আর বি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক হাবিবুর রহমান।
কর্মশালায় গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।