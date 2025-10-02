বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২, ২০২৫ ৮:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন গাংনী উপজেলার উদ্যোগে এক শিক্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার চৌগাছা দারুল ইয়াতীম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি ও ঢাকা মডেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মেহেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি ও এ আর বি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক হাবিবুর রহমান।

কর্মশালায় গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



