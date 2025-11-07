শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে বিএনপির উদ্যােগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৭, ২০২৫ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় চত্বরে আলােচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা ও পৌর বিএনপি এ সভার আয়োজন করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলা। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

প্রধান বক্তা ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল।

সভায় সঞ্চালনা করেন গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম। সভায় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।




