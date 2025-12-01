গাংনীতে বিএনপির উদ্যােগে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

গাংনী প্রতিনিধিঃ
মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব বাজারে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ধানখােলা ইউনিয়ন বিএনপির খ শাখা এ মাহফিলের আয়োজন করে।
মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল,জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা ছাত্রদের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ বিএনপির ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন গাঁড়াডোব হাটপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান।