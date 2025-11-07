শুক্রবার, ৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে বিএনপির জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৭, ২০২৫ ৭:৫৬ অপরাহ্ণ

 সাহাজুল সাজু:

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জনসভা ও বর্ণাঢ্য র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে হাইস্কুল ফুটবল মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখা বিএনপি জনসভার আয়োজন করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মোল্লা। প্রধান অতিথি হিসাবে যুক্ত ছিলেন, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ধানের শীষের দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত নেতা হাজী আমজাদ হোসেন।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোরাদ আলী। এসময় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাবেক ভিপি জিএস জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউপির একাধিকবারের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান,জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান , রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ও গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নাসিরউদ্দীন,উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল প্রমুখ।

জনসভায় প্রধান অতিথি আমজাদ হোসেন বলেন,আমরা ধানের শীষের লোক। কোন বিভ্রান্তি ছড়িয়ে লাভ হবে না। গাংনীতে জাতীয় নির্বাচনের জন্য গ্রীণ সিগন্যাল দেয়ার পর মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের ভোটারদের মধ্যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দলের বিচ্ছিন্ন কয়েকজন নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে বিএনপির কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

উপজেলা বিএনপির নেতা ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায়- অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মুুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম , সাবেক কাউন্সিলর নাসিরউদ্দীন, জেলা বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান গাড্ডু, মোস্তাফিজুর রহমান খোকন, আব্দুল্লা-হেল মারুফ পলাশ, সাহারবাটী ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারা, ইয়ামিন আলী বাবলু, রবিউল ইসলাম,ছাত্রনেতা নাজমুল হুসাইন, সাহিবুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, যুবদল নেতা ফারুক হোসেন, রাজা প্রমুখ।

জনসভা শেষে গাংনী ফুটবল মাঠে থেকে গাংনী শহরের বিভিন্ন রাস্তায় সন্ধ্যার আগে বর্ণাঢ্য র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার কর্মী সমর্থক জনসভা ,নির্বাচনী প্রচারণা ও গণসংযোগে যুক্ত হলে জনসভা যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়।




