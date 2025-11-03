গাংনীতে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বিএনপির দলীয় মনোনয়ন লাভ করেছেন। এ নিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন পক্ষের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।সেই সড়কে টায়ার জ্বালানাে হয়েছে।
সােমবার রাতে গাংনী বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু,সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল,মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দাল হক সাধারণ সম্পাদক গােলাম কাউছার।
বক্তারা বলেন,জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে হামলা-মামলার শিকার হয়ে নেতাকর্মীদের পাশে থেকেছেন।
আজ সন্ধ্যায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনােনয়ন না দিয়ে সাবেক এমপি আমজাদ হােসেনকে মনােনয়ন দিয়েছে। এ মনােনয়ন আমরা মানিনা মানবােনা। মনােনয়ন অতি শীঘ্রই বাতিল করতে হবে।