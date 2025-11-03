সোমবার, ৩রা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৩, ২০২৫ ৯:৪৬ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বিএনপির দলীয় মনোনয়ন লাভ করেছেন। এ নিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন পক্ষের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।সেই সড়কে টায়ার জ্বালানাে হয়েছে।

সােমবার রাতে গাংনী বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু,সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল,মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দাল হক সাধারণ সম্পাদক গােলাম কাউছার।
বক্তারা বলেন,জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে হামলা-মামলার শিকার হয়ে নেতাকর্মীদের পাশে থেকেছেন।

আজ সন্ধ্যায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনােনয়ন না দিয়ে সাবেক এমপি আমজাদ হােসেনকে মনােনয়ন দিয়েছে। এ মনােনয়ন আমরা মানিনা মানবােনা। মনােনয়ন অতি শীঘ্রই বাতিল করতে হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সৌহার্দ্যের নজির: মেহেরপুর-১ প্রার্থীরা একে...

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে পথসভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল ২০২৫-এর প্রস্তুতি সভা...

মেহেরপুর সদর গোল্ড কাপ ফুটবলে শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ...

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মুজিবনগরে বিএনপির ৩১ দফা দাবিতে লিফলেট বিতরণ ও...