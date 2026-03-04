বুধবার, ৪ঠা মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৪, ২০২৬ ১০:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি ও জামায়াতের পক্ষ থেকে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গাংনী বাজারে জামায়াতে ইসলামী ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা বিএনপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেন।
এর পর সন্ধ্যায় জামায়াতের বিরুদ্ধে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন।

বুধবার সকালে গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা চলছিল। এসময় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জামায়াত নেতা আলম হুসাইনকে হামলার চেষ্টা করেন। তবে সেনাবাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। এর পর বিকেলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে লাঠিসহ প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

অন্যদিকে,জামায়াতের নেতাকর্মীদের প্রকাশ্যে লাঠি নিয়ে মিছিলের প্রতিবাদে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে সন্ধ্যায় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

কুুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে পূনর্বহালের নির্দেশ

জিয়ালা খাল পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল...

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাস্কেটবল কোর্টের ঢালাই কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সামগ্রী রাখায় জরিমানা

মেহেরপুরে এমপিদের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে...