সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে বিএনপি নেতা ডাকুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫ ৯:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি নেতা গােলাম মােস্তফা ডাকুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজামান বাবলুর রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন বিএনপি নেতা সুরেভী আলভী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, আওয়ামী লীগের দূঃশাসনের সময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুর নামের একাধিক মামলা হয়েছে বটে! কিন্তু সে সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ বানচালের জন্যই এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসময় তিনি
ডাকুর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

উল্লেখ্য, সোমবার ভোরে সেনাবাহিনী ও র‌্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে আটক করে। এসময় তার বাড়ি থেকে ১টি বিদেশী পিস্তল, ২ টি ম্যাগাজিন ও ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।


