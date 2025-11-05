বুধবার, ৫ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মদ ও পটকা উদ্ধার

Meherpur News
নভেম্বর ৫, ২০২৫ ৫:২২ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযান ৫৬ বোতল মদ ও ২ হাজার ৭’শ পিস পটকা উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যেরাতে মদ ও পটকা উদ্ধার করে বিজিবির কাজীপুর ক্যাম্পের সদস্যরা। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিজিবির সুবেদার মোঃ শাহাবুদ্দীন।

বিজিবি সূত্র জানায়, কাজীপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৪৫/২-এস হতে প্রায় ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর মন্ডলপাড়া নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ভারতীয় ৫৬ বোতল মদ ও ২ হাজার ৭’শ পিস চকলেট বাজি (পটকা) উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১ লাখ ৫১ হাজার ৫০০ টাকা বলে উল্লেখ করেছে বিজিবি।

কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ মাহবুব মুর্শেদ রহমান পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তথ্যটি নিশ্চিত করা হয়েছে।




