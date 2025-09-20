গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মাদকসহ ৩জন আটক

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত থেকে মাদকসহ ৩জনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন,জেলার গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত রইচ উদ্দীনের ছেলে মাসুদ রানা (৪০), তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম (৩২) এবং খাসমহল গ্রামের হকমান আলীর ছেলে লোকমান আলী (৩৫)।
শনিবার সকালে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭) বিজিবির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানাে হয়েছে। বিজিবি সূত্র জানায়, শনিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে রংমহল বিওপি’র সীমান্ত পিলার ১৩৭/৬-এস এলাকা হতে প্রায় ২৫০ গজ ভিতরে খাসমহল নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন রংমহল বিওপি’র হাবিলদার মোখলেছুর রহমান। অভিযানে ৩ কেজি গাঁজাসহ ৩জনকে আটক করা হয়। আটককৃত আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।