শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মাদকসহ ৩জন আটক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মাদকসহ ৩জন আটক

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৫ ৬:০১ অপরাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত থেকে মাদকসহ ৩জনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন,জেলার গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত রইচ উদ্দীনের ছেলে মাসুদ রানা (৪০), তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম (৩২) এবং খাসমহল গ্রামের হকমান আলীর ছেলে লোকমান আলী (৩৫)।

শনিবার সকালে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭) বিজিবির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানাে হয়েছে। বিজিবি সূত্র জানায়, শনিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে রংমহল বিওপি’র সীমান্ত পিলার ১৩৭/৬-এস এলাকা হতে প্রায় ২৫০ গজ ভিতরে খাসমহল নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন রংমহল বিওপি’র হাবিলদার মোখলেছুর রহমান। অভিযানে ৩ কেজি গাঁজাসহ ৩জনকে আটক করা হয়। আটককৃত আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর কাজীপুর সীমান্তে ১৮ বাংলাদেশী পুশব্যাক

সদর উপজেলায় মেয়েদের কাবাডিতে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া...

গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

গাংনীতে শুরু হয়েছে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেহেরপুর থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের যাত্রা, তাই মেহেরপুর...