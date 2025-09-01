গাংনীতে বিদেশি পিস্তলসহ এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরে ১টি বিদেশী পিস্তল,৩ রাউন্ড গুলি ও ২টি ম্যাগজিনসহ গােলাম মােস্তফা ডাকু (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত ডাকু জেলার গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের ভিটাপাড়ার মৃত আজিজুল হক খােকনের ছেলে।
সােমবার ভাের সাড়ে ৪টার দিকে যৌথবাহিনী সদস্যরা চৌগাছা গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। এসময় অস্ত্র-গুলি ও ম্যাগজিনসহ নিজ বাড়ি থেকে গােলাম মােস্তফা ডাকুকে গ্রেপ্তার করে।
র্যাব সূত্র জানায়,গােপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনীস্থ র্যাব ও গাংনী সেনাবাহিনীর সদস্যরা চৌগাছা গ্রামের গােলাম মােস্তফা ডাকুর বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় তার বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ১টি বিদেশী পিস্তল,৩ রাউন্ড গুলি ও ২টি ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। এসময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, ধৃত আসামী দীর্ঘদিন যাবত জব্দকৃত অবৈধ অস্ত্রটি এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং আধিপত্য বিস্তার করার জন্য নিজ দখলে রেখেছিল।
আসামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্য, মাদক মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে জেলার গাংনী থানায় ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।