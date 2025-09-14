গাংনীতে বিদ্যুত স্পৃষ্টে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে বিদ্যুত স্পৃষ্টে রাব্বি হােসেন (১৩) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। নিহত রাব্বি কাজীপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মহব্বত আলী ওরফে কেরামত আলীর ছেলে। এবং কাজীপুর মাঠপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। রবিবার সকাল ৬টার দিকে নিজ বাড়িতে বিদ্যুত স্পৃষ্টে নিহতের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ঘরের দরজার সাথে বিদ্যুত লাইনের তার জড়িয়ে ছিল। এদিন সকালের দিকে রাব্বি দরজা খুলতেই বিদ্যুায়িত হয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়। এ সময় প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথেমধ্যে মারা যায়।
খবর পেয়ে স্থানীয় ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আব্দুল করিম সঙ্গীয় ফাের্স নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।