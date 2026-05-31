রবিবার, ৩১শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৩ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে বিদ্যুত স্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

কর্তৃক Meherpur News
মে ৩১, ২০২৬ ৫:০৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে ফসলি জমিতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুত স্পৃষ্ট হয়ে শহিদুল ইসলাম (৫৭) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

নিহত শহিদুল জেলার গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত শাহাদাত মণ্ডলের ছেলে।
রোববার সকালের দিকে বানিয়াপুকুর গ্রামের মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে কৃষক শহিদুল ফসলি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক সেচ পাম্প চালু করছিলেন। এসময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে,তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন।স্থানীয়রা শহিদুলকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে,কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘােষণা করেন।




