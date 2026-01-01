বৃহস্পতিবার, ১লা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণের সমাপনী সেলাই মেশিন বিতরণী অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১, ২০২৬ ৭:৪৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

দরিদ্র ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমাপনী ও সেলাই মেশিন বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলার গাংনী উপজেলার আজান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রুরাল ভিশন (আরভি) অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রুরাল ভিশন সংস্থার পরিচালক আনােয়ারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হামেজ উদ্দীন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নুরুজ্জামান সেলিমসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।




