সোমবার, ৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সাথে ডিসির মতবিনিময় সভা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সাথে ডিসির মতবিনিময় সভা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৮, ২০২৫ ৫:১৪ অপরাহ্ণ

‎‎গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুর গাংনীতে সরকারী কর্মকর্তা ও সুধীজনদের সাথে নবাগত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রশাসন সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.সৈয়দ এনামুল কবির।

‎অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ,জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন,জেলা মুক্তিযােদ্ধা সংসদের আহবায়ক শামসুল আলম সোনা।

‎এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ‎উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু,সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার ( ভূমি) নাবিদ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুল আল আজিজ,উপজেলা জামায়াতের আমীর রবিউল ইসলাম, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হোসাইন, বাঁশবাড়ীয়া টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপনসহ সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে নতুন পিপি...

ধানখােলা ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

মেহেরপুরে গণসংযোগে ব্যস্ত মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে মোমিনপুরে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে দুই পুলিশ কর্মকর্তার পদোন্নতি সম্পন্ন