গাংনীতে বিয়ের অনুমতি না পেয়ে প্রবাস ফেরত আলমগীরের আত্মহত্যা

গাংনী প্রতিনিধি :
দুই স্ত্রী ঘরে। তবুও তৃতীয় বিয়ে করার স্বপ্ন নিয়ে প্রবাস থেকে দেশে ফিরেছিলেন আলমগীর হােসেন। তৃতীয় বিয়ে করার জন্য দুই স্ত্রী ও সন্তানদের সম্মতি না পেয়ে অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। প্রবাস ফেরত আলমগীর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-নিশিপুর গ্রামের নমাজ আলীর ছেলে । শুক্রবার ভােরে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ওড়না পেঁচানাে আলমগীরের মরদেহ ঝুলতে দেখে পরিবারের লােকজন।
স্থানীয়রা জানায়,আলমগীর বেশ কয়েক বছর আগে কর্মের তাগিদে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পূ্র্বে তিনি ঘরে দুই স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। কয়েক বছর পর প্রবাস থেকে সম্প্রতি তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন।
প্রবাস থেকে বাড়ি ফিরে আলমগীর তৃতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে দুই স্ত্রী ও নিকট আত্মীয়রা সম্মতি না দেওয়ায় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তাদের সাথে মনোমালিন্য হয়। পরে রাতের কােন এক সময় সে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।
শুক্রবার ভােরে পরিবারের লোকজন ঘরের ফ্যানের সাথে গলায় ওড়না পেঁচানাে আলমগীরের মরদেহ ঝুলতে দেখে। গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, এ বিষয়ে অপমৃত্যুর একটি মামলা হয়েছে।