গাংনীতে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বুধবার সকাল ১১টার দিকে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
র্যালীতে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসার আনোয়ার হোসেন। র্যালীটি উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনােয়ার হােসেন। সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক শামসুল আলম সোনা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহ-আল-আজিজ, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বানী ইসরাইল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার শামীম রেজা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান। এসময় উপস্থিত ছিলেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।