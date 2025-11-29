গাংনীতে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার বিকেলে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে গাঁড়াবাড়ীয়া বাজারে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন, এভারকেয়ার হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ্য ও সংকটাপন্ন অবস্থায় নিবিড় পরিচর্যায় চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।তার রোগ মুক্তির জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ্যতা দান করেন।
মাহফিলে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা তৌফিক এলাহী।
এসময় কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি,কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হোসাইন মোহাম্মদ, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক প্রচার সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম কাজল,গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান, কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি আখতারুজ্জামান লাভলু, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামিরুল ইসলাম, মাজহারুল ইসলাম, বশির আহমেদ, বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা,আব্দুল লতিফ, খালিদ মোহাম্মদ, আব্দুস সালাম,শাহীন, লোকমান হোসেন, বিল্লাল হোসেন, ইয়াসিন আলী, আরজান আলী, মোফাজ্জেল,হাফিজুর রহমান, আব্বাস, লিটন, বাক্কার আলী ও নবীছুদ্দীন, মহিরুল ইসলাম, আব্দুর রাহেদ, বিশারত আলি সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।