মঙ্গলবার, ৯ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে বেগম রােকেয়া দিবস পালিত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৯, ২০২৫ ৫:০৮ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে বেগম রােকেয়া দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিন সকাল ১০টার দিকে শােভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনােয়ার হােসেন।

পরে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখায় অদম্য নারীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় দিবসটি পালনের আয়োজন করে। আলােচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনােয়ার হােসেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযােদ্ধা সংসদের আহবায়ক শামসুল আলম সােনা, উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হােসেন,উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার আব্দুল্লাহ আল আরাফাত।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক ও ইত্তেফাক সংবাদদাতা আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা তথ্য আপা রিফাত জাহান।




