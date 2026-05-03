রবিবার, ৩রা মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৫ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
মে ৩, ২০২৬ ১১:৩৬ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে বোমা সদৃশ ১টি বস্তু ও ১টি রহস্যজনক চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রাম সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীর তীর থেকে বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুটটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে নদীর পাড়ে একটি পরিত্যক্ত বস্তু পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় এলাকাবাসীর। পরে কাছ থেকে বস্তুটি বোমা সদৃশ বস্তু বলে মনে হলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ বস্তুটি এবং একটি চিরকুট উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে চিরকুটে কী লেখা ছিল, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) আল মামুন জানান, সংবাদ পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। উদ্ধার হওয়া বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুটটি থানায় আনা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে বিদ্যুত স্পৃষ্টে মিস্ত্রীর মৃত্যু, আহত ১

মেহেরপুর স্টেডিয়ামে দাপুটে জয়ে ফাইনালে সদর উপজেলা একাদশ

টাইব্রেকারে জয়, জেলা ফাইনালে মেহেরপুর পৌর একাদশ

মেহেরপুরে গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে ১১ দলীয় জোটের...

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬’ উদ্বোধন

মেহেরপুরে মুজিবনগর থানার ওসিকে বিদায় সংবর্ধনা