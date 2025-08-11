সোমবার, ১১ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে যুবকের কারাদণ্ড

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৯:৪১ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদকদ্রব্য রাখার দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জাহাঙ্গীর হােসেন (২০) নামের এক যুবককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সাথে ১শ টাকা অর্থ দন্ডাদেশ দেয়া হয়। দন্ডিত জাহাঙ্গীর গাংনী উপজেলার শানঘাট গ্রামের আশকার আলীর ছেলে।

সােমবার বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে দন্ডিত করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, সােমবার দুপুরে গাংনী থানার এসআই জাহাঙ্গীর হােসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে ১ পুরিয়া গাঁজাসহ যুবক জাহাঙ্গীর হােসেনকে আটক করে।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ২০১৮ এর ৪২ এর ১ ধারায় জাহাঙ্গীর হােসেনকে ৭ দিনের কারাদন্ড ও ১শ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেন ।


