মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২ চাল ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৫:৫৭ অপরাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুইজন চাল ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। পাটজাত পণ্য ব্যবহার না করার অপরাধে মঙ্গলবার দুপুরে দু’ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হােসেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে , পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের বস্তায় চাল ব্যবহার করে আসছিল গাংনী বাজারের সরব ট্রেডার্স ও মেসার্স কাবরান ট্রেডার্স।

পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০ এর ৪/১৪ ধারা অনুযায়ি সরব ট্রেডার্স এর মালিককে ৩ হাজার টাকা জরিমানা এবং ওই অপরাধে একই ধারা অনুযায়ি কাবরান ট্রেডার্স এর মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ।



