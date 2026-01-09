গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাংস বিক্রেতার জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাধ্যমে এক মাংস বিক্রেতাকে জরিমানা করা হয়েছে। অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির দায়ে জরিমানা করা হয়।
শুক্রবার বিকেলের দিকেন নওয়াপাড়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ পরিচালনা করে মাংস বিক্রেতা আফেজ আলীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রি করা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এসময় অসুস্থ্য গরুর মাংস বিক্রির সত্যতা পাওয়া যায়। এবং বিক্রেতা তার দােষ স্বীকার করে। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এবং জব্দকৃত মাংস অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়।