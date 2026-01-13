মঙ্গলবার, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ইটভাটা মালিককে লাখ টাকা জরিমানা

জানুয়ারি ১৩, ২০২৬ ৬:৫৩ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডের অদূরে বিবিএল ইটভাটার মালিক মিজানুর রহমানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অবৈধ ভাবে ইটভাটা পরিচালনা অভিযােগে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা করা হয়।

মঙ্গলবার ১১টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ইটভাটা মালিক মিজানুর রহমানকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন,ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক টিপু সুলতান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর ৬ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ইটভাটার মালিককে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। পরিবেশ সুরক্ষা ও আইন মেনে ইটভাটা পরিচালনা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।




