গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ইটভাটা মালিককে লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডের অদূরে বিবিএল ইটভাটার মালিক মিজানুর রহমানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অবৈধ ভাবে ইটভাটা পরিচালনা অভিযােগে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা করা হয়।
মঙ্গলবার ১১টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ইটভাটা মালিক মিজানুর রহমানকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন,ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক টিপু সুলতান।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর ৬ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ইটভাটার মালিককে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। পরিবেশ সুরক্ষা ও আইন মেনে ইটভাটা পরিচালনা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।