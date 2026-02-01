রবিবার, ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৬ ৭:৩১ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ও বাওট বাজারে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। রবিবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন,ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) নাবিদ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ধানখোলা বাজারের মেসার্স কাদের স্টোরের স্বত্ত্বাধিকারী ও বাওট বাজারের মেসার্স শরিফ এন্ড সন্স অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে আসছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত দুটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায়। অভিযানে দোষি সাব্যস্ত হওয়ায় কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ তে প্রতিষ্ঠান দুটির প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার মতিয়র রহমান।




