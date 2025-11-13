বৃহস্পতিবার, ১৩ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৩, ২০২৫ ৮:৫১ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দলীয় মনােনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে একই স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক,গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলাসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং সমর্থকেরা।
বক্তারা বলেন,মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন দুঃসময়ে দলের নেতাকর্মীদের পাশে থেকে দলকে সংগঠিত করে রেখেছেন। তাই, মেহেরপুর -২ আসনে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তন করে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনােনয়ন দিতে হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে আমজাদ হোসেনকে বিজয়ী করতে বিএনপির মিছিল-সমাবেশ

গাংনীতে নবীন সাঁতারুদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

গাংনী বাউট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম...

মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর...

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে রশিকপুর একাদশ