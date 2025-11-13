গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দলীয় মনােনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে একই স্থানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক,গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলাসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং সমর্থকেরা।
বক্তারা বলেন,মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন দুঃসময়ে দলের নেতাকর্মীদের পাশে থেকে দলকে সংগঠিত করে রেখেছেন। তাই, মেহেরপুর -২ আসনে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তন করে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনােনয়ন দিতে হবে।