বৃহস্পতিবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে এসে কর্মী অসুস্থ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৭, ২০২৫ ৭:৩০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনােনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে অংশ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের বিএনপি কর্মী মুসাহিদ আলী (৭০)।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী শহরের অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল চলাকালীন সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় দলের অন্যান্য কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন। খবর পেয়ে তাকে দেখতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছুটে যান গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক।




