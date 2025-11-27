গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে অনুষ্ঠিত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনােনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষােভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক,
গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং সমর্থকরা।