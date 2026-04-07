মঙ্গলবার, ৭ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ৭, ২০২৬ ৭:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মুন্দা গ্রামে মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আওতায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে মুন্দা গ্রামে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের যশোর অঞ্চলের মনিটরিং কর্মকর্তা হাসান আলী এবং জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সঞ্জীব কুমার গোম্বামী।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আরাফাত মিয়া, বামন্দী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ইকবাল সানোয়ার, নাইমুর রহমান, আব্দুস সালাম, মোর্তুজা জামান, শিমুল হোসেন ও স্থানীয় ইউপি সদস্য আজগর আলীসহ এলাকার কৃষাণ-কৃষাণীরা।




