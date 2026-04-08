বুধবার, ৮ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ৮, ২০২৬ ৬:৩৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :
খোলা ভোজ্য তেল বিক্রির নিষিদ্ধ হলেও তা বাজার সয়লাব। অসাধু ব্যবসায়ীরা বোতলজাত তেল সরবরাহ সীমিত রেখে খোলা ভোজ্য তেল বিক্রি করছে। এতে ভোক্তাদের গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা। এই খোলা তেল খেয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে দেশের মানুষ। অথচ খোলা তেল বিক্রি বন্ধে কোন পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। আইন অমান্য করে দীর্ঘদিন খোলা তেল বিক্রি হলেও সংশ্লিষ্ঠদের নিরবতা ভোক্তাদের সাথে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

বুধবার সকালে মেহেরপুরের গাংনীতে আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা এসব কথা বলেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে বাজার হতে বোতলজাত ভোজ্যতেল উধাও হওয়ার প্রতিবাদে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) মেহেরপুর জেলা শাখা এই প্রতিবাদী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ক্যাব মেহেরপুর জেলা শাখা সভাপতি রফিক-উল-আলমের সভাপতিত্বে আয়োজনের বিষয়বস্তু তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক। ক্যাবের প্রতিবাদের সাথে ভোক্তা হিসেবে একাত্বতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, আল জামিয়াতুস সিদ্দিকীয়া মাদ্রার অধ্যক্ষা মাও. আবু সাইদ ও ক্যাব গাংনী শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম।
অনতিবিলম্বে বাজারে বোতলজাত ভোজ্যতেল সরবরাহ স্বাভাবিক করা এবং খোলা ভোজ্যতেল বিক্রির বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান মানববন্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।




