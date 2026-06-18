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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জুন ১৮, ২০২৬ ৭:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে গাংনীতে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণ ও সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুরে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী।

মাসব্যাপী এ সাঁতার প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাঁতারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পানিতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অনুষ্ঠানে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন।




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