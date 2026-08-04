মঙ্গলবার, ৪ঠা আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২০শে সফর, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে মােটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে মােটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৪, ২০২৬ ৯:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে মােটরসাইকেলের ধাক্কায় জাহানারা খাতুন (৬৮) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। নিহত জাহানারা মটমুড়া গ্রামের মৃত শামসুল আলমের স্ত্রী।

মঙ্গলবার সকালের দিকে মটমুড়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথমে স্থানীয়রা আহত জাহানারাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন‍্য প্রথমে বামন্দী একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নিয়ে গেলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত জন‍্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক জাহানারা দেখে মৃত ঘোষণা করে।

নিহত জানারা গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত শামসুল আলীর স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, জাহানারা গ্রামে সড়ক পার হচ্ছিলেন। এসময় দ্রুতগামি একটি মােটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে গুরুত্বর ভাবে আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নেয়।এসময় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন‍্য সেখান থেকে তাকে কুষ্টিয়া নেও য়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

শিক্ষার মানোন্নয়নে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমঝুপি ফাজিল...

মাদক থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখতে বুড়িপোতায় জামায়াতের ফুটবল...

মেহেরপুরে ৮৮ কৃষকের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে চাঁদা দাবির অভিযোগে যুবক আটক, পুলিশের কাছে...

মেহেরপুরে ‘গানে গানে জুলাই’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত