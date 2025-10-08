গাংনীতে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির অভিযোগে ‘মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স’কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির অভিযোগে গাংনী উপজেলার মেসার্স ফারুক ট্রেডার্সকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
অভিযান চলাকালে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৫১ ধারা অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো. ফারুক হোসাইন ও তার প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফারুক ট্রেডার্সকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।
এসময় প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশও প্রদান করা হয়।
অভিযানে কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিম সহায়তা প্রদান করে।
অভিযান শেষে সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, “ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় বাজারে মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিম্নমানের পণ্য বিক্রির বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।”