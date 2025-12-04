গাংনীতে যুবদল নেতা চপল বিশ্বাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মরহুম মালেক হােসেন চপল বিশ্বাসের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে-স্মরণসভা ও দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে দােয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা ও পৌর যুবদল স্মরণ সভা ও দােয়া মাহফিলের আয়োজন করে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম।
পৌর যুবদলের সদস্য সচিব এনামুল হকের সঞ্চালনায়-স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হােসেন মেঘলা।
এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী।