গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে ১টি দেশীয় তৈরী ওয়ান শার্টারগান ও ১টি কার্তুজ উদ্ধার করেছে র্যাব সদস্যরা।
রবিবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে গাংনী উপজেলার মটমুড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-১২ মেহেরপুরের গাংনীস্থ ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-কার্তুজ উদ্ধার করে।
গাংনী র্যাব ক্যাম্প সূত্র জানায়,গােপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল মটমুড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরী ১টি ওয়ান শার্টারগান ও ১টি লীডবল কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।