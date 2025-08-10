রবিবার, ১০ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে র‍্যাবের অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১০, ২০২৫ ৯:১৬ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে ১টি দেশীয় তৈরী ওয়ান শার্টারগান ও ১টি কার্তুজ উদ্ধার করেছে র‍্যাব সদস্যরা।

রবিবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে গাংনী উপজেলার মটমুড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব-১২ মেহেরপুরের গাংনীস্থ ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-কার্তুজ উদ্ধার করে।
গাংনী র‍্যাব ক্যাম্প সূত্র জানায়,গােপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাবের একটি দল মটমুড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরী ১টি ওয়ান শার্টারগান ও ১টি লীডবল কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।


