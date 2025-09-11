বৃহস্পতিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে র‌্যাবের অভিযানে শার্টারগান উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে র‌্যাবের অভিযানে শার্টারগান উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫ ১১:৪৪ পূর্বাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরে পরিত্যক্ত অবস্থা ১টি ওয়ান শার্টারগান উদ্ধার করেছে র‌্যাব সদস্যরা। বুধবার দিবাগত রাত ৮টার দিকে জেলার গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী-হিজলবাড়ীয়া সড়কের বটতলা নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে শার্টারগানটি উদ্ধার করে।

র‌্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করে। র‌্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্প সূত্র জানায়,ধর্মচাকী-হিজলবাড়ীয়া সড়কের বটতলা নামক স্থানে র‌্যাবের একটিদল অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় ওই স্থানে লাল রংয়ের শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল কাপড়ে জড়ানো দেশীয় প্রযুক্তিতে লোহার তৈরী ১টি অবৈধ ওয়ান শুটার গান (অস্ত্র) পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ইউপি সহায়তা তহবিল থেকে সেলাই মেশিন, ফুটবল...

মেহেরপুরের পাটকেলপোতার মাঠে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুরে ট্রলির ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

মেহেরপুরে গোল্ডকাপ ফুটবলে ১ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের...

মেহেরপুরে ক্লিনিকের অনিয়মে জরিমানা